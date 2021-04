Smartfony Blackview w oficjalnej sprzedaży w Polsce z pancernym modelem 5G

Seria modeli pancernych i regular od Blackview

Smartfony Blackview z serii rugged, czyli pancerne, dodatkowo wzmacniane, stworzone są do użytkowania ich w każdych, nawet trudnych warunkach. Wszystkie modele spełniają normę IP68, IP69K oraz standard militarny MIL-STD-810G co oznacza, że są odporne na kurz, pył, wodę i inne uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu będą idealne szczególnie podczas aktywności sportowych i rekreacyjnych, ale także podczas pracy w terenie. W ofercie dostępnych jest obecnie aż 15 wzmacnianych smartfonów, wśród których dostępne są urządzenia wyposażone w technologię 5G oraz podzespoły m.in. takie jak kamera termowizyjna FLIR, pulsometr, barometr, skaner 2D Honeywell czy czujnik jakości powietrza (VOC). Firma przygotowała również 4 modele smartfonów z serii regular, czyli średniej półki, które sprawdzą się w zwykłym, codziennym użytkowaniu. Wszystkie dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych.

Dystrybutor produktów Blackview, firma MB Mobile, wszystkim użytkownikom, którzy nabyli telefon w oficjalnej dystrybucji, zapewnia serwis i naprawę gwarancyjną w Polsce, zgodnie z procedurami producenta oraz aktualizacje oprogramowania.

BL6000 Pro. Wzmacniany smartfon z 5G z wydajną baterią

To jedna z pierwszych na polskim rynku propozycji smartfonu wzmacnianego, wyposażonego w moduł 5G, działającym we wszystkich typach sieci nowej generacji w pasmach N1 i N41 oraz pozostałych. BL6000 Pro z serii rugged sprawdzi się w każdych warunkach zewnętrznych – tryb Ice Mode umożliwia korzystanie z czterech podstawowych jego funkcji (dzwonienie, pisanie wiadomości, obsługa kontaktów i aparat), nawet wtedy, gdy temperatura spadnie do -30oC, a wykorzystanie technologii chłodzenia cieczą chroni go przed przegrzaniem. Jest solidny i wodoodporny – wzmocniona konstrukcja sprawi, że przetrwa upadek z wysokości 1,5 m, a także wytrzyma do pół godziny w wodzie o głębokości do 1,5 m, dzięki czemu może sprawdzić się m.in. podczas nagrywania pod wodą. Z kolei dzięki pojemnej baterii 5280 mAh, smartfon wytrzyma do 480 godzin w trybie czuwania, do 24 godzin samych rozmów i aż do 11 godzin oglądania wideo. Pozwoli także na granie w gry do 10 godzin oraz do 35 godzin słuchania muzyki. Producent zadbał również o superdynamiczny głośnik, poprawiający głośność średnio-niskich częstotliwości i minimalizujący zniekształcenia dźwięku po jego włączeniu.

W BL6000 Pro działającym na systemie Android 10, zastosowano procesor MediaTek Dimensity 800, pamięć RAM o pojemności 8 GB (LPDDR4), 265 GB (UFS 2.1) pamięci na dane oraz wyświetlacz IPS o przekątnej 6.36 cala z rozdzielczością 2300x1080 pikseli, ochraniany przez szkło Gorilla Glass 3. Smartfon wyposażony jest także w aparat tylny, składający się z trzech obiektywów z głównym o rozdzielczości 48 megapikseli z czujnikiem Sony IMX582 i trybem HDR oraz kamerą o rozdzielczości 13 megapikseli z kątem widzenia 125 stopni, która ułatwia robienie zdjęć panoramicznych oraz portretów, a także przednią kamerą (16 megapikseli) do selfie wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Ponadto urządzenie posiada czytnik linii papilarnych oraz moduł NFC.

Flagowiec BV9900 Pro z kamerą termowizyjną FLIR i czujnikami temperatury, ciśnienia i wilgotności

BV9900 Pro to jeden z najmocniejszych smartfonów marki Blackview. Jako jeden z niewielu tego typu smartfonów, wyposażony został we wbudowaną kamerę termowizyjną FLIR z czujnikiem temperatury, pozwalającą m.in. na wykrywanie strat ciepła w budynkach, a nawet pomiaru temperatury ciała. Jest to model wodoodporny, wyposażony w pulsometr, barometr oraz czujnik wilgotności, co sprawdzi się m.in. podczas uprawiania sportów, pracy w terenie czy w podróży.

Model, podobnie jak inne z serii pancernych, charakteryzuje wzmacniania konstrukcja. Posiada solidną metalową obudowę z dodatkową warstwą gumy i poliwęglanu, a także mocny wyświetlacz Corning Gorilla Glass 5 o przekątnej ekranu 5.84 cala z “kroplą wody” i rozdzielczością FullHD+ 2280x1080 pikseli. BV9900 Pro wyposażony jest w procesor Octa Core 2.0 GHz zasilany przez Helio P90 AI z pamięcią operacyjną 8 GB (LPDDRX4), czyli dwukanałową pamięcią, która charakteryzuje się większą wydajnością, a także pamięcią ROM o pojemności aż 128 GB (UFS 2.1) wraz z dodatkowym gniazdem microSD, umożliwiającym rozszerzenie jej.

Na tylnej obudowie znajdziemy trzy obiektywy, w tym główny z matrycą 48 megapikseli (Sony IMX582) oraz wspomaganą przez sztuczną inteligencję kamerę do selfie z mocą 16 megapikseli z przodu, a także przydatne na co dzień funkcje, takie jak NFC, pozwalające na dokonywanie płatności zbliżeniowych, szybkie ładowanie 18W, ładowanie indukcyjne 10W oraz czytnik linii papilarnych. Z kolei dzięki dostępnej opcji Dual SIM użytkownik może, w zależności od potrzeb, przełączać się między sieciami, by móc wybrać tę z lepszym zasięgiem.